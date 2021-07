Photo Credit: Spin Go! / Gus Black

Usciti lo scorso anno con “Earth To Dora” (qui la nostra recensione), gli Eels di Mark Everett arriveranno in Italia il prossimo anno per due date del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

1 APRILE 2022 @ LIVE MUSIC CLUB, TREZZO SULL’ADDA (MI)

2 APRILE 2022 @ ESTRAGON, BOLOGNA

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e Mailticket