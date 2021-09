Eels – Good Night On Earth [AUDIO]

Photo Credit: Spin Go! / Gus Black

Usciti lo scorso anno con “Earth To Dora” (qui la nostra recensione), gli Eels di Mark Everett torneranno già il 28 Gennaio con un nuovo lavoro in studio, Extreme Witchcraft, anticipato oggi dall’ascolto del primo estratto Good Night On Earth. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Amateur Hour

02 Good Night On Earth

03 Strawberries & Popcorn

04 Steam Engine

05 Grandfather Clock Strikes Twelve

06 Stumbling Bee

07 The Magic

08 Better Living Through Desperation

09 So Anyway

10 What It Isn’t

11 Learning While I Lose

12 I Know You’re Right