Photo Credit: Spin Go! / Gus Black

Usciti lo scorso anno con “Earth To Dora” (qui la nostra recensione), gli Eels di Mark Everett torneranno già il 28 Gennaio con un nuovo lavoro in studio, Extreme Witchcraft. Dopo Good Night On Earth (che trovate qui) e Steam Engine (che trovate qui), il terzo estratto è The Magic, in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: