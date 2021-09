Efterklang – Hold Me Close When You Can

Photo Credit: Dennis Morton

Fermi ad “Altid Sammen” del 2019, i danesi Efterklang usciranno l’8 Ottobre su City Slang con Windflowers, il loro nuovo album. Dopo Living Other Lives (che trovate qui) e Dragonfly (che trovate qui), adesso è arrivato anche il video di Hold Me Close When You Can. Eccolo: