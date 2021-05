Photo Credit: Dennis Morton

Al lavoro su quello che sarà il loro prossimo lavoro in studio (per il quale a quanto pare manca davvero poco), i danesi Efterklang hanno annunciato le date del relativo tour a supporto, che toccherà l’Italia a Febbraio del prossimo anno per un unico appuntamento. Ecco i dettagli della data:

25 FEBBRAIO 2022 @ LOCOMOTIV CLUB, BOLOGNA

Biglietti: 20,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.dice.fm dalle ore 9.00 di mercoledì 12 Maggio