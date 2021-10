Elbow – The Seldom Seen Kid [VIDEO]

Photo Credit: Press

Gli Elbow usciranno il 19 Novembre con un nuovo lavoro in studio intitolato Flying Dream 1. La prima anticipazione estratta dal disco è il video di The Seldom See Kid, brano che curiosamente ha lo stesso titolo dell’album della band pubblicato nel 2008. Qui in basso il video del pezzo e la tracklist del disco:

01 Flying Dream 1

02 After The Eclipse

03 Is It A Bird

04 Six Words

05 Calm And Happy

06 Come On, Blue

07 The Only Road

08 Red Sky Radio (Baby Baby Baby)

09 The Seldom Seen Kid

10 What Am I Without You