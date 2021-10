Photo Credit: Sargent House / Mason Rose

Ferma in solitario a “On Dark Horses” del 2018, la songwriter americana Emma Ruth Rundle tornerà il 5 Novembre pubblicando Engine Of Hell, il suo nuovo lavoro in studio ancora una volta su Sargent House. Dopo il video del primo estratto Return (che trovate qui), oggi è arrivato anche quello di Blooms Of Oblivion. Eccolo qui in basso: