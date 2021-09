Photo Credit: Sargent House / Mason Rose

Ferma in solitario a “On Dark Horses” del 2018, la songwriter americana Emma Ruth Rundle tornerà il 5 Novembre pubblicando Engine Of Hell, il suo nuovo lavoro in studio ancora una volta su Sargent House. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il videoclip del primo estratto Return, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Return

02 Blooms Of Oblivion

03 Body

04 The Company

05 Dancing Man

06 Razor’s Edge

07 Citadel

08 In My Afterlife