Emma Ruth Rundle & Thou – Hollywood [AUDIO]

Quest’anno Emma Ruth Rundle s’è messa insieme ai Thou e, sotto l’egida della Sacred Bones, ha dato alle stampe l’album collaborativo “May Our Chambers Be Full”. Il disco non rimarrà un episodio isolato, visto che già il 15 Gennaio uscirà ancora un EP, The Helm Of Sorrow, contenente quattro nuovi brani rimasti fuori dalla tracklist del disco. Il primo, Hollywood, è stato diffuso oggi e lo trovate in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube:

01 Orphan Limbs

02 Crone Dance

03 Recurrence

04 Hollywood