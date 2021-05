Photo Credit: Dorian Lopez

Uscita lo scorso anno con il nuovo album I’m Your Empress Of, Lorely Rodriguez aka Empress Of è tornata adesso a farsi sentire con un nuovo brano, intitolato One Breath, parte della nuova campagna Sound It Out che si prefigge di aiutare genitori e operatori sanitari riguardo al benessere emotivo dei propri bambini. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: