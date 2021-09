Explosions In The Sky – Flying

Photo Credit: Nick Simonite

Uscirà l’1 Ottobre Big Bend (An Original Soundtrack For Public Television), soundtrack del documentario naturalistico della PBS dedicato al texano National Park intitolato “Big Bend: The Wild Frontier Of Texas” realizzata dagli Explosions In The Sky. Dopo il primo estratto Climbing Bear (che trovate qui), adesso è arrivato anche il video (ovviamente naturalistico) di Flying. Eccolo: