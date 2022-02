Fantastic Negrito – Highest Bidder [VIDEO]

Photo Credit: Sakie Bustos

Vincitore di ben tre Grammy Awards nella categoria Best Contemporary Blues Album con ciascuno dei suoi album, Xavier Ddhrepaulezz aka Fantastic Negrito ha annunciato oggi il suo nuovo lavoro in studio, White Jesus Black Problems, in uscita il 3 Giugno su Storefront Records, la sua etichetta. Oltre che un disco, “White Jesus Black Problems” sarà anche un film incentrato sul disco. Insieme alla notizia dell’album è arrivato anche il videoclip del primo estratto Highest Bidder, che trovate qui in basso insieme alla tracklist e al trailer del film:

01 Venomous Dogma

02 Highest Bidder

03 Mayor Of Wasteland

04 They Go Low

05 Nibbadip

06 Oh Betty

07 You Don’t Belong Here

08 Man With No Name

09 You Better Have A Gun

10 Trudoo

11 In My Head

12 Register Of Free Negroes

13 Virginia Soil