Father John Misty – Funny Girl [VIDEO]

Photo Credit: Ward & Kweskin

Fermo a “God’s Favorite Customer” del 2018, Father John Misty tornerà il prossimo 8 Aprile su Sub Pop/Bella Union con Chloë And The Next 20th Century, il suo quinto lavoro in studio di cui aveva già anticipato l’arrivo da qualche mese. Oggi è arrivato il primo estratto dal disco, ovvero il video di Funny Girl, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Chloë

02 Goodbye Mr. Blue

03 Kiss Me (I Loved You)

04 (Everything But) Her Love

05 Buddy’s Rendezvous

06 Q4

07 Olvidado (Otro Momento)

08 Funny Girl

09 Only A Fool

10 We Could Be Strangers

11 The Next 20th Century