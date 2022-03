Photo Credit: Ward & Kweskin

La settimana scorsa Father John Misty ci faceva ascoltare Goodbye Mr. Blue, terzo estratto dopo Funny Girl (che trovate qui) e Q4 (che trovate qui) da Chloë And The Next 20th Century, il suo quinto lavoro in studio in uscita l’8 Aprile su Sub Pop/Bella Union. Adesso il brano ha anche un videoclip ufficiale, che trovate qui in basso: