Photo Credit: Ward & Kweskin

Questo venerdì Father John Misty uscirà su Sub Pop/Bella Union con Chloë And The Next 20th Century, il suo quinto lavoro in studio. Dopo Funny Girl (che trovate qui), Q4 (che trovate qui) e Goodbye Mr. Blue (che trovate qui), la quarta anticipazione dal disco è The Next 20th Century. Eccola in ascolto qui in basso: