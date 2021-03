Fatima Al Qadiri – Malaak [AUDIO]

Photo Credit: Lane Stewart

Fatima Al Qadiri sta per dare un seguito a “Brute”, il suo ultimo album del 2016 (nel mezzo l’EP “Shaneera” nel 2017 e la soundtrack di “Atlantics” nel 2019). Il nuovo lavoro si intitolerà Medieval Femme e uscirà il 14 Maggio su Hyperdub (il 23 Luglio in formato fisico), anticipato oggi dall’ascolto del primo estratto Malaak, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Medieval Femme

02 A Certain Concubine

03 Sheba

04 Vanity

05 Stolen Kiss Of A Succubus

06 Golden

07 Qasmuna (Dreaming)

08 Malaak

09 Tasakuba

10 Zandaq