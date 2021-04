Photo Credit: Christopher Owens

Usciti un anno fa con “Making A New World” (qui la nostra recensione), i britannici Field Music torneranno venerdì prossimo su Memphis Industries con Flat White Moon, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo Orion From The Street (che trovate qui), No Pressure (che trovate qui) e Not When You’re In Love (che trovate qui), la nuova anticipazione è Do Me A Favour. Eccola qui in basso da Spotify e YouTube: