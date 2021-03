Field Music – Not When You’re In Love

Photo Credit: Christopher Owens

Usciti un anno fa con “Making A New World” (qui la nostra recensione), i britannici Field Music torneranno il 23 Aprile su Memphis Industries con Flat White Moon, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo Orion From The Street (che trovate qui) e No Pressure (che trovate qui), la nuova anticipazione è il video di Not When You’re In Love. Eccolo: