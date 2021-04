Photo Credit: Tommy N Lance

Il 20 Agosto Fin Greenall aka Fink uscirà con “IIUII”, un greatest hits per il quale sono state registrate ex novo tracce composte tra il 2006 e il 2016. Il relativo tour a supporto passerà anche dall’Italia, a Maggio 2022, per due appuntamenti. Ecco i dettagli delle date:

4 MAGGIO 2022 @ SANTERIA TOSCANA 31, MILANO

5 MAGGIO 2022 @LARGO VENUE, ROMA