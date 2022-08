First Aid Kit – Out Of My Head [VIDEO]

First Aid Kit – Out Of My Head

Photo Credit: Olof Grind

Ferme a “Ruins” del 2018, le sorelle Johanna e Klara Söderberg, meglio note con il moniker First Aid Kit, torneranno il 4 Novembre con Palomino, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo Angel (che trovate qui), la seconda anticipazione è il video di Out Of My Head, che trovate qui in basso subito dopo la tracklist del disco:

01 Out Of My Head

02 Angel

03 Ready To Run

04 Turning Onto You

05 Fallen Snow

06 Wild Horses II

07 The Last One

08 Nobody Knows

09 A Feeling That Never Came

10 29 Palms Highway

11 Palomino