FKA Twigs / Headie One / Fred Again – Don’t Judge Me [VIDEO]

FKA Twigs / Headie One / Fred Again – Don’t Judge Me...

Photo Credit: Don’t Judge Me / Video Screenshot

Ferma da fine 2019, quand’era uscita con il meraviglioso “Magdalene” (qui la nostra recensione), FKA Twigs è tornata a farsi sentire oggi con un nuova traccia, Don’t Judge Me. Il pezzo, realizzato insieme al rapper Headie One e al produttore Fred Again, altro non è se non una nuova versione della “Judge Me (Interlude)” contenuta in “Gang”, mixatpe dello scorso anno dello stesso Headie One. Qui in basso il videoclip del brano: