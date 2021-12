Photo Credit: Il Cibicida / ElisabettaPes

Measure Of A Man è il brano realizzato da FKA Twigs insieme a Central Cee per la colonna sonora di “The King’s Man”, nuovo film di prossima uscita. Adesso il pezzo ha anche un videoclip ufficiale, con protagonista come sempre la stessa Tahliah Barnett che trovate qui in basso: