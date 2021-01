Fleet Foxes – I’m Not My Season

Usciti a sorpresa lo scorso Settembre con il nuovo album “Shore” (qui la nostra recensione), i Fleet Foxes di Robin Pecknold hanno diffuso oggi un altro videoclip estratto dal disco, ancora una volta diretto da Sean Pecknold, fratello di Robin, e girato dal vivo per I’m Not My Season. Eccolo qui in basso: