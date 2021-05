Florence + The Machine – Call Me Cruella

Photo Credit: Vincent Haycock

Florence And The Machine hanno realizzato un brano per la colonna sonora di “Crudelia”, il nuovo film della Disney spin-off de “La carica dei 101” con protagonista Emma Stone. Il pezzo si intitola Call Me Cruella e potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):