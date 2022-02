Flume – Say Nothing [VIDEO]

Photo Credit: Matsu

Il producer australiano Flume ha annunciato il suo nuovo lavoro in studio, il primo da “Skin” del 2016 (nel mezzo il mixtape “Hi This Is Flume” del 2019). Il disco si intitolerà Palaces arriverà il 20 Maggio su Future Classic/Transgressive ed è anticipato dal video di Say Nothing, brano che vanta il featuring di MAY-A. Lo trovate qui in basso subito dopo la tracklist dell’album, che vedrà altre collaborazioni illustri come quella di Damon Albarn.

01 Highest Building (feat. Oklou)

02 Say Nothing (feat. MAY-A)

03 DHLC

04 ESCAPE (feat. Kučka) – with Quiet Bison

05 I Can’t Tell (feat. LAUREL)

06 Get U

07 Jasper’s Song

08 Only Fans (feat. Virgen Maria)

09 Hollow (feat. Emma Louise)

10 Love Light

11 Sirens (feat. Caroline Polachek)

12 Go

13 Palaces (feat. Damon Albarn)