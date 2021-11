Photo Credit: Edward Cooke

Usciti nel 2019 con le due parti di “Everything Not Saved Will Be Lost”, i Foals torneranno nel 2022 con un nuovo lavoro in studio, ancora senza titolo né data di pubblicazione ufficiali. In attesa di saperne di più, però, la band ha diffuso oggi il videoclip del primo estratto Wake Me Up, diretto da Dave East. Eccolo: