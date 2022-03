Fontaines D.C. confermati a Milano

Photo Credit: Paul Good, Night Films

Scampato pericolo annullamento/rinvio (a causa delle restrizioni che attualmente impediscono i concerti in piedi e a piena capienza) per la data dei Fontaines D.C. in programma fra un paio di settimane a Milano, in attesa che il 22 Aprile arrivi il nuovo album “Skinty Fia”. Il live si terrà, non più ai Magazzini Generali come originariamente previsto ma all’Alcatraz e con posti a sedere. Ecco i dettagli del “nuovo” appuntamento che, ricordiamo, è sold out (non disperate, in estate la band tornerà per altre tre date):

23 MARZO 2022 @ ALCATRAZ, MILANO

SOLD OUT