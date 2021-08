Fontaines D.C. in Italia a Novembre

Photo Credit: Ellius Grace

Usciti lo scorso anno con “A Hero’s Death”, il loro secondo lavoro in studio (qui la nostra recensione), i Fontaines D.C. saranno in Italia, a Milano, il prossimo Marzo (rischedulazione della data di Luglio), ma la notizia di oggi è che arriveranno dalle nostre parti anche in questo 2021, a Novembre, all’interno del Barezzi Festival. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

6 NOVEMBRE @ TEATRO REGIO, PARMA | BAREZZI FESTIVAL

Biglietti: 30,00 €/34,00 €/36,00 €/40,00 € + d.p. su Ticketmaster