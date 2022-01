Fontaines D.C. – Jackie Down The Line [VIDEO]

Photo Credit: Filmawi

Come annunciato nei giorni scorsi, è appena arrivato Jackie Down The Line, il nuovo singolo dei Fontaines D.C. che anticipa il loro terzo lavoro in studio, seguito di “A Hero’s Death” del 2020. Il disco si intitolerà Skinty Fia e uscirà il 22 Aprile su Partisan. Qui in basso la tracklist dell’album e il video del nuovo brano, diretto da Hugh Mulhern:

01 In ár gCroíthe go deo

02 Big Shot

03 How Cold Love Is

04 Jackie Down The Line

05 Bloomsday

06 Roman Holiday

07 The Couple Across The Way

09 Skinty Fia

09 I Love You

10 Nabokov