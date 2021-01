Foo Fighters – No Son Of Mine

Il 5 Febbraio torneranno i Foo Fighters con Medicine At Night, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo il primo estratto Shame Shame (che trovate qui), Dave Grohl e soci hanno inaugurato il 2021 diffondendo anche la seconda anticipazione No Son Of Mine, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: