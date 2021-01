Il 5 Febbraio torneranno i Foo Fighters con Medicine At Night, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo Shame Shame (che trovate qui) e No Son Of Mine (che trovate qui), Dave Grohl e soci la settimana scorsa hanno diffuso anche il terzo estratto Waiting On A War, brano che da oggi ha anche un videoclip ufficiale. Eccolo: