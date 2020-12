Four Tet: a mezzanotte usciranno ben due nuovi album

Si conferma un anno particolarmente prolifico per Kieran Hebden aka Four Tet: dopo la pubblicazione a inizio 2020 di “Sixteen Oceans” (ve ne avevamo parlato qui), la più recente nuova collaborazione con Thom Yorke e Burial (che trovate qui) e altri progetti vari ed eventuali, Hebden ha annunciato tramite i suoi canali social che a mezzanotte arriveranno ben due nuovi album a sua firma, Parallel e 871. Niente male come regalo di Natale.