Photo Credit: Domino Recording Company

Separatisi da pochissimo con il batterista Paul Thomson, i Franz Ferdinand hanno annunciato oggi l’uscita, programmata per l’11 Marzo su Domino, di Hits To The Head, un loro greatest hits da venti tracce con due inediti, Curious e Billy Goodbye. Di quest’ultima è stato diffuso oggi il videoclip ufficiale, eccolo: