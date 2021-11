Franz Ferdinand: due date a Marzo

Photo Credit: Domino Recording Company

L’11 Marzo i Franz Ferdinand pubblicheranno su Domino Hits To The Head, un loro greatest hits da venti tracce con due inediti (il primo, Billy Goodbye, è già stato diffuso). Il loro tour passerà poi anche dall’Italia pochi giorni dopo l’uscita del best of per due date, ecco i dettagli:

23 MARZO 2022 @ GRAN TEATRO GEOX, PADOVA

24 MARZO 2022 @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO

Biglietti disponibili tramite prevendita MyLiveNation dalle ore 10:00 di mercoledì 10 Novembre. Vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 12 Novembre.