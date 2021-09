Photo Credit: B+

Lo scorso 13 Febbraio abbiamo festeggiato i venticinque anni di “The Score”, lo storico album dei Fugees del ’96. La notizia di oggi, che era nell’aria, è che Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel hanno deciso di rimettersi insieme per un tour celebrativo del disco. I tre saranno per una manciata di date negli Stati Uniti e poi in Europa solo il 4 Novembre a Parigi e il 6 Novembre a Londra. Imperdibili.