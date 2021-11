Fugees: posticipato il tour della reunion

Photo Credit: B+

Avrebbe dovuto prendere il via domani il tour della reunion dei Fugees, organizzato per celebrare il venticinquesimo anniversario della band e di “The Score”, il loro disco del ’96. Ma le date, comprese le uniche due europee del 4 Dicembre a Parigi e del 6 Dicembre a Londra, sono state rinviate al prossimo anno “to ensure the best chance that all cities on the tour are fully open so we can perform for as many fans as possible”, come recita il comunicato diffuso dalla band. Eccolo qui in basso: