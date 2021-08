Garbage: in arrivo la ristampa per i 20 anni di Beautiful Garbage

Photo Credit: Joseph Cultice

L’1 Ottobre saranno vent’anni esatti dall’uscita di “Beautiful Garbage”, il terzo album dei Garbage (usciti quest’anno con il nuovo album “No Gods No Masters”, che abbiamo recensito qui). Per celebrare la ricorrenza, proprio quel giorno la band pubblicherà una ristampa che conterrà registrazioni originali, b-side, demo, remix e svariato altro materiale. A questo link è già disponibile il pre-order, mentre qui in basso trovate la versione “rough mix” del singolone Androginy: