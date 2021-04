Photo Credit: Joseph Cultice

A cinque anni da “Strange Little Birds” del 2016, l’11 Giugno torneranno i Garbage con No Gods No Masters, il loro settimo lavoro in studio. Dopo il videoclip del primo estratto nonché traccia d’apertura The Men Who Rule The World (che trovate qui), Shirley Manson e soci hanno diffuso oggi anche quello della title track. Eccolo: