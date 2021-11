Photo Credit: Mikael Eriksson

Gli svedesi Ghost capitanati da Papa Emeritus IV arriveranno in Italia nel mese di Maggio per un’unica data del loro nuovo imponente tour europeo da ventitré date, con in apertura Uncle Acid And The Deadbeats e Twin Temple. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

5 MAGGIO 2022 @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO

Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 26 Novembre