Photo Credit: Mark McGuinness

Dopo aver cambiato nome da Girl Band a Gilla Band, la formazione irlandese è pronta a tornare con un nuovo lavoro in studio. Il disco si intitolerà Most Normal e arriverà il 7 Ottobre su Rough Trade, anticipato adesso dal videoclip animato del primo estratto Eight Fivers. Lo trovate qui in basso dopo la tracklist dell’album:

01 The Gum

02 Eight Fivers

03 Backwash

04 Gushie

05 Binliner Fashion

06 Capgras

07 The Weirds

08 I Was Away

09 Almost Soon

10 Red Polo Neck

11 Pratfall

12 Post Ryan