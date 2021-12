Photo Credit: Jonathan Kise

Uscita quest’anno con “If I Could Make It Go Quiet”, il suo esordio sulla lunga distanza (qui la nostra recensione), Marie Ulven Ringheim aka Girl In Red arriverà in Italia a Luglio per una data del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

5 LUGLIO 2022 @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

Prevendite online solo su DICE