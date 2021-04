Photo Credit: Jonathan Kise

Dopo una serie di singoli che l’hanno resa popolare senza aver pubblicato neanche un disco, per Marie Ulven aka Girl In Red è arrivato adesso il momento di If I Could Make It Go Quiet, il suo esordio in uscita il 30 Aprile su AWAL. Dopo il primo estratto Serotonin (che trovate qui), adesso è possibile ascoltare anche You Stupid Bitch. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube: