Girlpool – Lie Love Lullaby [VIDEO]

Photo Credit: Alexis Gross

Si intitolerà Forgiveness il nuovo album del progetto Girlpool di Avery Tucker e Harmony Tividad, successore di “What Chaos Is Imaginary” del 2019. Il disco uscirà il 29 aprile su Anti- ed è anticipato dal video di Lie Love Lullaby, che trovate qui in basso insieme alla tracklist (in cui compare anche la Faultline diffusa a Dicembre):

01 Nothing Gives Me Pleasure

02 Lie Love Lullaby

03 Violet

04 Junkie

05 Dragging My Life Into A Dream

06 Faultline

07 Light Up Later

08 Country Star

09 Butterfly Bulletholes

10 Afterlife

11 See Me Now

12 Love333