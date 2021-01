Glastonbury 2021 non si farà

La speranza era che l’estate 2021 avrebbe potuto riportarci i grandi festival estivi, ma l’annullamento arrivato oggi è di quelli così pesanti da far temere che niente di tutto ciò potrà avvenire per il secondo anno consecutivo, dopo il disastroso 2020 che hanno vissuto gli eventi dal vivo. Stiamo parlando del Glastonbury, uno dei (se non il) festival più importanti del mondo, che ha appena annunciato che l’edizione 2021 non ci sarà. Lo scorso anno Michael Eavis e la figlia Emily avevano annunciato che se fosse saltata un’altra edizione oltre quella del 2020, Glastonbury avrebbe anche potuto non esserci mai più, ma il comunicato diffuso dà adesso appuntamento al 2022, segno che l’intenzione è comunque quella di restare in piedi e riprovarci.