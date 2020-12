Gli Afterhours si esibiranno durante la finale di X Factor 2020

Domani sera, a partire dalle 21:15, andrà in onda su Sky la finalissima dell’edizione 2020 di X Factor. La notizia di oggi, arrivato tramite gli account social ufficiali della band, è che Manuel Agnelli porterà gli Afterhours sul palco del talent show per quello che è stato annunciato dalla band stessa come un “ricongiungimento”. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che Agnelli è anche quest’anno uno dei quattro giudici del programma, in finale per la categoria “gruppi” da lui seguita con il duo Little Pieces Of Marmelade.