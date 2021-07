Photo Credit: Will Oldham

Nella giornata di ieri gli Slint hanno diffuso sui propri canali social un fantastico remake della foto scattata da Will Oldham (aka Bonnie ‘Prince’ Billy) in una cava abbandonata nel lago Utica, nell’Indiana, foto poi finita sull’iconica copertina di “Spiderland” (potete vederla qui in alto). Unico assente David Pajo, che gli altri hanno però voluto coinvolgere ugualmente taggandolo. Qui in basso lo scatto da Instagram.

Si è celebrato lo scorso 27 Marzo il trentennale di “Spiderland”.