Photo Credit: Andreas Johansson

Fermi a “Requiem” del 2016 (dopo è arrivata soltanto una compilation di rarità), gli svedesi Goat usciranno il 21 Ottobre su Rocket Recordings con Oh Death, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo il primo estratto Under No Nation (che trovate qui), adesso è arrivato anche il video di Do The Dance, che trovate qui in basso: