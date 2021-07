Goat – Queen Of The Underground

Photo Credit: Andreas Johansson

Fermi a “Requiem” del 2016, i misteriosi svedesi Goat usciranno il 27 Agosto si Rocket Recordings con Headsoup, una raccolta si singoli standalone, b-side e rarità varie. Della tracklist del disco faranno parte anche due nuove tracce registrate a fine 2020, Fill My Mouth e Queen Of The Underground. Quest’ultima è stata diffusa oggi insieme alla notizia della raccolta, qui in basso il videoclip ufficiale: