Photo Credit: Andreas Johansson

Fermi a “Requiem” del 2016 (dopo è arrivata soltanto una compilation di rarità), gli svedesi Goat hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio, Oh Death, in uscita il 21 Ottobre su Rocket Recordings. La prima anticipazione estratta dal disco è Under No Nation, che trovate qui in basso dopo la tracklist:

01 Soon You Die

02 Chukua Pesa

03 Under No Nation

04 Do The Dance

05 Apegoat

06 Goatmilk

07 Blow The Horns

08 Remind Yourself

09 Blessings

10 Passes Like Clouds