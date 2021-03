Godspeed You! Black Emperor: anteprima in streaming per il nuovo album

Photo Credit: Yannick Grandmont

Come annunciato la settimana scorsa, i canadesi Godspeed You! Black Emperor usciranno il 2 Aprile su Constellation Records con G_d’s Pee AT STATE’S END!, il loro nuovo lavoro in studio. La notizia di oggi è che giorno 27 Marzo, invece, il disco sarà presentato in anteprima con un evento in streaming, durante il quale verrà trasmesso un concerto della band diretto dai registi Karl Lemieux e Philippe Leonard al Cinema Imperial di Montréal. Qui in basso il video ocn cui è stato annunciato l’evento: